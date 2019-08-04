خاص الفن- رامي عياش: "أسهر وأتعب لأقدم فن جيد..وبعيد عن تلك الامور"

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان ​رامي عياش​ لموقع الفن انه يقدم دائما ما هو متجدد للساحة الفنية ويعتمد بشكل اساسي على ما يتقنه ويجتهد لأجله، اما الخطط التسويقية فهذا يتم بين مدير الأعمال والشركة المنتجة وذلك بعد سؤال عن الخطة التسويقية لأحدث البوماته الغنائية.

واضاف رامي: "انا كفنان علي ان اعمل جاهدا على اعمالي واتعب واسهر عليها، لاقدم فن جيد وانا بعيد عن مواضيع التسويق فهذه الأمور تتم بين ادارة اعمالي والشركة المنتجة، والاغاني التي قدمتها بالالبوم منوعة ولكل واحدة منها جمهورها فمن يحب الطرب ومن يحب الرقص ومن يحب الرومنسية يجد ما يناسبه في الالبوم".