ميرنا وليد - بيروت - اكد الموزع والفنان مارك عبد النور انه يتحضر لاصدار اغنية خاصة له بالفترة المقبلة ستكون اغنية تشبه الاجواء الصيفية الحالية. كما يتعاون مارك مع عدد من الفنانين بالفترة المقبلة .
وعن الاغنيات التي لفتت سمعه بالفترة الماضية اشاد بأغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبد الوهاب وبأغنية معين شريف "يا دني" التي كان له متعة توزيعها وكان سعيداً جداً بالاصداء الايجابية التي حققتها.
وكان مارك قد تعاون مع الفنانة فيفيان مراد باغنيتها الجديدة "نسخة اصلية" الأغنية لبنانية صيفية سريعة، من كلمات وألحان راي صفدي وتوزيع مارك عبد النور واخراج فادي حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- مارك عبد النور: "أحببت هاتين الاغنيتين بالفترة الاخيرة"خاص الفن- رامي عياش: "أسهر وأتعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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