خاص الفن- فارس كرم: "نعم هنالك شح بالاغنيات الضاربة والناجحة"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان ​فارس كرم​ انه لا يمكن للفنان ان يعيش على نجاح اسمه بل انه يبقى بحاجة الى اغنية ناجحة وضاربة كل فترة. ويشير فارس الى ان النجاح نسبي وهو من الله "هناك ناس تتوفق باغنية ناس لا تتوفق".

واعتبر ان بعض الاغنيات لا تصلح للنشر والاصدار لكن "صاحب العمل يكون مقتنع فيها فلا يمكن ان نغير رأيه ولكن طبعا هنالك شح بالاغنيات الضاربة الجديدة" بحسب ما اكد بحديث خاص مع الفن.

ويتحضر الفنان فارس كرم لاصدار اغنية منفردة جديدة بالوقت الذي يعمل فيه على البوم جديد يصدره قريبا، الاغنية ستكون بعنوان "صاروخ" وقد تصدر مع الالبوم الذي يتضمن 8 اغاني تعاون فيها فارس مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء مثل حياة اسبر وفضل سليمان ومازن ضاهر وسليم سلامة وعمر صباغ من خلال التوزيع ويتوقع ان يكون البوم ايجابي بالكامل.