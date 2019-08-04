ما السبب من وراء لجوء أحمد فهمي إلى الشرطة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 12:52 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد فهمي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا يعبر فيه عن غضبه من الشخص الذي انتحل إسمه وشخصيته عن طريق حساب مزيف على فيس بوك وينشر أحاديث عن لسانه .
وأكد إنه لجأ على الشرطة ومباحث الإنترنت للتعرف على صاحب الحساب المزيف واتخاذ الإجراءات ضده .
وكتب أحمد فهمي قائلا : ” بجد مش قادر اصدق الشخص المريض اللي منتحل إسمي و شخصيتي و بيقول كلام علي لساني .. عايز اطلب من كل الناس واحذرهم من الشخص ده .. وانا بالفعل اخدت إجراءات مع مباحث الإنترنت .. و العقوبة ٦ شهور حبس لأي شخص ينتحل شخصية حد تاني .. ربنا يحفظنا جميعا من الأشكال دي ” .
وجاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورا بإسم أحمد فهمي عن طريق حساب يحمل إسمه ويزعم بأنه تعرض للسب والقذف من نجل رئيس نادي شهير .
وجاء في المنشور كلام منسوب لفهمي يقول فيه : ” صباح الخير أنا عاوز أقولكم إن امبارح جالى كم شتايم على الموبايل ورسايل ، بجد كلها قلة أدب وفظاظة ، ولما تتبعت الرقم عرفت إنه ابن رئيس نادى كبير وطبعا انتم كده عرفتوه ” .
ولكن لم يمر سوى ساعات على تداول هذا المنشور ليكشف أحمد فهمي حقيقته .
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