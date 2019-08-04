شكرا لقرائتكم قبل دقائق.. كاردي بي تلغي حفلها بأميركا لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغت مغنية الراب الأميركية، كاردي بي، حفلة الثلاثاء في إنديانابوليس (شرق الولايات المتحدة)، بسبب أخطار أمنية محدقة بها، وفق ما أعلنت الفنانة عبر حسابها على "تويتر".

وأكدت شرطة إنديانابوليس عبر شبكة التواصل عينها أن العرض قد ألغي بسبب "خطر غير محدّد"، موضحة "ما من خطر وشيك على أمن الجمهور... وقد فتح تحقيق في هذا الصدد".

وكتبت المغنية "يؤسفني ما حصل اليوم"، مشيرة عبر "إنستغرام" إلى أنها لم تتعرض يوماً "لوضع من هذا القبيل".

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وهي نشرت بياناً للشركة المنظمة للحدث يفيد بتأجيل الحفلة.

وندد بعضهم بإلغاء الحفلة قبل "بضع دقائق" لا غير من انطلاقها، في حين أعرب آخرون عن ارتياحهم لأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان.

كاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة.

وتزوجت مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة "ميغوس"، في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء. وأنجبت منه طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.