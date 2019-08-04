شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور من فيلم "ولا رزق 2" قبل انطلاق عرضه 8 أغسطس فى دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فيلم "ولاد رزق 2" - عودة اسود الأرض، بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، يوم 8 أغسطس فى جميع دور العرض السينمائى فى مصر، بالإضافة إلى العرض فى دور السينما بالخليج ولبنان والأرن، حيث يحتفل صناع العمل وأبطاله بالعرض الخاص يوم 7 أغسطس داخل إحدى سينمات 6 أكتوبر فى الساعة الثامنة مساءاً.

وفى سياق متصل، انتهت الشركات المنتجة للفيلم من الاستعدادت الأخيرة للفيلم، بالإضافة إلى وضع الأفيشات الرسمية للعمل داخل دور السينما، فضلا عن الكشف عن البوسترات الرئيسية للعمل على السوشيال ميديا وغيرها، وينشر ”الخليج 365” 10 صور من فيلم "ولاد رزق 2" قبل عرضه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.





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