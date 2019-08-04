5 مسرحيين رحلوا يكرمهم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه ( 5 ) مسرحيين رحلوا عام 2019 هم الفنانة القديرة محسنة توفيق والفنان الكبير محمود الجندي والفنان الكبير محمد نجم ووالفنان فاروق الفيشاوي الذي كان من المكرمين الأحياء لكنه رحل قبل تكريمه وجميعهم لهم إسهاماتهم وأعمالهم المسرحية المهمة وبالإضافة لهؤلاء الفنانين الأربعة هناك تكريم من إدارة المهرجان لفؤاد السيد وهو المدير المالي والإداري للمسرح القومي .

كما يكرم المهرجان المخرج الكبير الراحل كرم مطاوع تكريما خاصا بإطلاق اسمه علي الدورة الثانية عشر ويخصص له كتابا يتناول مسيرته ، وكل فنان مكرم سيخصص له المهرجان كتابا حيث وصل عدد الإصدارات من الكتب ( 20 ) كتابا منها ما هو مخصص للمكرمين وكتب أخري عن قضايا وهموم وتاريخ المسرح المصري .

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المكرمون في الدورة الثانية عشر من الراحلين

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

والدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.