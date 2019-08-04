كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - هاجمت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” إحدي المتابعات لها هجوما قويا بعد أن تلقت ناهد تعليقا منها ينتقد حرصها على ممارسة الرياضة واتهامها بتقليد جينيفر لوبيز وإنها لا يمكن ان تصل إلى مستواها الفني .
حيث كتبت المتابعة في تعليقها : ” حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقي جينيفر لوبينز وبطلي تقليد بقى ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة ل ناهد السباعي : ” عيشي عيشة أهلك ” .. وناهد ترد : ” أحب أعرفك مين أهلي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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