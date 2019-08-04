متابعة ل ناهد السباعي : ” عيشي عيشة أهلك ” .. وناهد ترد : ” أحب أعرفك مين أهلي “

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - هاجمت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” إحدي المتابعات لها هجوما قويا بعد أن تلقت ناهد تعليقا منها ينتقد حرصها على ممارسة الرياضة واتهامها بتقليد جينيفر لوبيز وإنها لا يمكن ان تصل إلى مستواها الفني .

حيث كتبت المتابعة في تعليقها : ” حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقي جينيفر لوبينز وبطلي تقليد بقى ” .