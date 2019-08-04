فيديوجراف.. دورتموند يهز عرش بايرن وينهي احتكاره للسوبر الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توج فريق بروسيا دورتموند الألماني بلقب كأس بالسوبر الألماني بالفوز 2-0 على بايرن ميونيخ، مساء السبت. وحقق دورتموند لقب السوبر السادس، ليصبح على بعد لقب وحيد من بايرن ميونيخ أكثر الفرق تتويجاً. وجاء السوبر ليكون أول لقب يحققه الفريق في عهد مدربه لوسيان فافر. الفيديوجراف التالي يستعرض أبرز الحقائق التي ترتبت على تتويج دورتموند بلقب السوبر الألماني.

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