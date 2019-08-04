يسرا تُثير أزمة جديدة مع نقابة الصحافيين المصرية

القاهرة - لايف ستايل
استقبلت الممثلة يسرا عدداً من نجوم مصر، الذين حرصوا على مواساتها في وفاة والدتها.
وخلال العزاء، أثارت يسرا أزمة مع نقابة الصحافيين بعد طرد إحدى الصحافيات من العزاء، ما دفع النقابة للخروج ببيان رسمي.
وفوجئت الصحافية التي تُدعى رضوى عبد الغني خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية، فأفصحت عن هويتها الصحافية إلا أنها انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضاً منها على التغطية.
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