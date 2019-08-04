شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يستأنف عرض "3 أيام فى الساحل" ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد هنيدى عرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، ثانى أيام عيد الأضحى الموافق يوم 12 أغسطس، على مسرح كايرو شو، حيث كان من المفترض استئناف المسرحية يوم 8 من الشهر الجارى الا أن صناع العمل قرروا تأجيل الاستئناف لثانى أيام العيد.





مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

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وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على إحدى المسارح هناك.



