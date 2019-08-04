شكرا لقرائتكم خبر عن "ماستر سين" يجمع أحمد عز ومصطفى خاطر فى فيلم "العارف".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم مصطفى خاطر لتصوير مشاهده بفيلم "العارف" بطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وتجمع المشاهد مصطفى خاطر وأحمد عز، حيث يظهر خاطر كضيف شرف يدعى "أسعد" ضمن أحداث الفيلم، ويعمل فى جهاز أمنى يتعاون مع عز ويساعده فى خطته، ويعد الفيلم أول تعاون بين عز وخاطر فى السينما.

ويستعد فريق العمل للسفر إلى بلغاريا يوم 21 أغسطس على أقصى تقدير لتصوير المشاهد الخارجية، وذلك لمدة 3 أسابيع كاملة حيث يسافر فريق الإنتاج قبل الممثلين لمعاينة أماكن التصوير، والتحضير والاستعداد للتصوير مباشرة هناك.

وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته محمد أنور، ميرنا نور الدين، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف ايهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى .

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.