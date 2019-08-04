زاملت ملكة الأردن في المدرسة وشقيقها تزوج من أنغام.. حكايات فيدرا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل اليوم الفنانة والمخرجة الأردنية فيدرا، بعيد ميلادها، إذ وُلدت فيدرا في 4 أغسطس 1970، وتحتفل اليوم الأحد بعيد ميلادها الثامن والأربعين، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنانة فيدرا.

البداية الفنية

ولدت الفنانة والمخرجة الأردنية فيدرا (فرح) في الكويت، حيث كان والدها يعمل هناك، وتوفي والدها وهي بسن الخامسة نتيجة حادث سير، وتخرجت من المدرسة الإنجليزية الحديثة في الكويت، كما درست عامين في بريطانيا، وأربع سنوات أخرى في أمريكا بمجالي تصميم الأزياء، والإخراج.

وقالت في حوار لها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" إنها التحقت بكلية الطب، وتمنت التخصص في جراحة العظام، لكنها قابلت المخرج سامح الباجوي وأحبا بعضهما وتزوجا.

بعدها عملت فيدرا مع شركة شانيل المختصة بعالم الأزياء كمصممة وموديل، وأقامت والدتها في القاهرة بعد أن غادرت الكويت، وبعد أن أكملت دراستها في الولايات المتحدة استقرت فيدرا بجوار والدتها في القاهرة.

وكان أول ظهور لفيدرا على الشاشة في كليب أغنية "سكة العاشقين"، للمطرب مصطفى قمر في عام 1994 ومن بعدها ظهرت في أغنية "استعجلت الرحيل" لكاظم الساهر، ثم اتجت للإخراج وأخرجت أغانً بطريقة الفيديو كليب للعديد من المطربين العرب أمثال محمد عدوية، ومحمد محيي.

شاركت الفنانة أحمد زكي بطولة فيلمه الشهير (أرض الخوف)، والفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (حفار البحر).

البداية الفنية

الحياة الشخصية

تزوجت الفنانة فيدرا من المخرج الراحل سامح الباجوري، الذي توفى بمرض السرطان، وبعد ثلاث سنوات من رحيله تزوجت من شقيقه المخرج هادي الباجوري عام 2004، ولم يدم الزواج بينهما لأكثر من عامين، كما أنها شقيقة الموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي (من نفس الأم)، والذي تزوج من المطربة أنغام، وأنجب منها عبدالرحمن.

وفي حوارها مع إسعاد يونس، صرحت فيدرا إنها زاملت ملكة الأردن الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله، في الدراسة من الحضانة حتى الثانوية العامة.

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الخوف من أحمد زكي

قالت الفنانة فيدرا، في لقائها ببرنامج "فلاش" على قناة نايل دراما، إنها اختبأت في غرفتها حين رأت الفنان أحمد زكي أثناء تصوير فيلم "أرض الخوف"، مشيرة إلى أن أحمد زكي كان فريدًا من نوعه وفيلم "أرض الخوف" فيلم فريد من نوعه ومخرجه "داوود عبدالسيد" مخرج عبقري.

وأضافت أن الفنان أحمد زكي عرف أنها خائفة وذهب إليها لغرفتها ليطمئنها، مشيرة إلى أن عملها بالفن علمها الصبر لأنها كانت تصور أكثر من 22 ساعة يوميا.

زكي - أرض الخوف

فيدرا تحكي قصتها مع إسعاد يونس

حقوق الحيوان

هاجمت الفنانة فيدرا الشهيرة بـ "فرح" إدارة نادي الجزيرة المصري بعد حادثة قتل القطط في أغسطس 2016، ولم تكتف بذلك بل شاركت في مسيرة للتنديد بقتل القطط، وحملت لافتة مكتوبا عليها "من يقتل حيوانا اليوم يقتل إنسانا غدا"، وأكدت أنه أحيانا كثيرة تكون الشريحة غير المتعلمة أكثر رحمة من أصحاب التعليم العالي والثروات الطائلة.

كما أن الفنانة فيدرا من أشهر الفنانات في الشرق الأوسط التي تهتم بحقوق الحيوانات، كما أنها تشارك في العديد من الحملات الخيرية لصالح الحيوانات بشكل عام.