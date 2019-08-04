آخرهم "الفيشاوي".. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح الخميس 25 يوليو، عقب دخوله في غيبوبة كبدية، تاركا تراثا فنيًا كبيرًا، وتوفي الفيشاوي قبل أن يصور مسرحية "الملك لير"، آخر أعماله التي شارك بها، الأمر الذي جعل فريق العمل يستعين بالفنان أحمد فؤاد سليم.

الأمر ليس جديدا، ففي كثير من الأعمال المسرحية يتعرض أبطالها الحقيقيون للوفاة قبل التصوير، ليتم تصويرها باسم فنان آخر، ونرصد لكم في هذا التقرير مسرحيات تم تصويرها بدون أبطالها الأصليين بسبب الوفاة أو الاعتذارات وأسباب أخرى.

- بودي جارد- مصطفى متولي

أثناء أحد ليالى عرض مسرحية "بودي جارد" أصيب الفنان مصطفى متولي بأزمة قلبية، ليتوجه عادل إمام (شقيق زوجة مصطفى متولي) برفقة العاملين بالمسرح إلى منزل الراحل، ولحق بهم الفنانون المشاركين في العرض، إلى المستشفى ليُعلن خبر وفاة مصطفى متولي، ومن ثم شيعوا جنازته، ووسط توقعات بتأجيل بقية العروض فاجأ "الزعيم" الجميع بإصراره على إقامة العرض في نفس يوم وفاة مصطفى واستبدال الفنان محمد أبوداوود به.

وأرجع إمام قراره، آنذاك، إلى بيع الحفلة وتخصيصها لبعض الضيوف، لتبدأ المسرحية، ولكن عندما ظهر "أبوداوود" في أول مشاهده أمام رغدة انهارت رغدة من البكاء، وسقطت على الأرض فجأة، ليتم غلق الستار بشكل مؤقت.

وعلق إمام على الانتقادات التي طالته بسبب استكمال المسرحية، مؤكدا أن علاقته بالفنان الراحل كانت قوية ووطيدة جدا سواء على المستوى المهني أو الشخصي، وعن حزنه على مصطفى متولي قال الفنان عادل إمام "كنت بعيط في الكواليس". وتم تصوير المسرحية بالفنان محمد أبوداوود ولكن لم يتم عرضها تليفزيونيا حتى الآن.

- العيال كبرت

الجميع يحفظ جمل وحوارات وإفيهات المسرحية الخالدة "العيال كبرت"، ربما لو سألت أي شخص عن بطلة المسرحية، سيقول لك الفنانة الكبيرة كريمة مختار التي لعبت دور "زينب جاد الله"، ولكن في حقيقة الأمر المسرحية كانت من بطولة الفنانة الكبيرة نبيلة السيد، التي توفيت بالسرطان.

محمد أبوالحسن- سك على بناتك

ربما تحفظ دور الفنان محمد أبوالحسن (حنفي) في مسرحية سك على بناتك لكن الفنان الكبير أسامة عباس هو من لعب دور (حنفي) في البداية، بعدها اعتذر لمرض والدته، فاستكمل محمد أبوالحسن الذي كان يشارك في دور صغير في المسرحية.

وتم أيضا استبدال الفنانة عائشة الكيلاني، في دور "فوزية"، بالفنانة الكبيرة سناء يونس، لتظهر المسرحية بمحمد أبوالحسن وسناء يونس.

حمدي أحمد- ريا وسكينة

دور عبدالعال في مسرحية "ريا وسكينة" واحد من أهم أدوار الفنان أحمد بدير وكان نقطة إنطلاقته الحقيقية، وكان الفنان حمدي أحمد يؤدي بها دور الشاويش عبدالعال، ووفقا لرواية سمير خفاجي منتج المسرحية فإنه أثناء عرض المسرحية في الكويت قام الجمهور الكويتي بالتصفيق الحاد للفنانة "شادية " ما أوقف عرض المسرحية لدقائق وأغضب الفنان حمدي أحمد فقال لها: "على إيه كل دا يا ست".

الأمر الذي أغضب الفنانة شادية، وطلبت تغيير حمدي أحمد، وإلا ستترك المسرحية، فقاموا بتغيير حمدي أحمد بالفنان حسين الشربيني، الذي لم ينسجم معهم، فجيء بأحمد بدير ليكون بدايته الفنية على خشبة المسرح، وهو نفس الأمر الذي قالته الفنانة سهير البابلي في برنامج العاشرة مساء.

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قصة استبعاد حمدي أحمد من "ريا وسكينة"

هالة فاخر - شاهد مشفش حاجة

مسرحية من المسرحيات الناجحة للفنان عادل إمام، والتي لعبت فيها ناهد جبر دور البطولة أمام عادل إمام، كانت البطلة فيها في فترة العرض المسرحي هالة فاخر، لكن لوفاة والدها الفنان الكبير فاخر فاخر اضطرت هالة فاخر لترك المسرحية قبل تصويرها للعرض التلفزيوني، لتظهر تلفزيونيا من بطولة ناهد جبر.

عبد المنعم مدبولي- مدرسة المشاغبين

الفنان عبدالمنعم مدبولي كان صاحب دور الناظر في مسرحية "مدرسة المشاغبين"؛ ولكنه اعتذر بسبب ارتجال الفنانين عادل إمام وسعيد صالح وخروجهما عن النص المكتوب، يمكن لهذا السبب تم إسناد الدور لمدبولي حين تم تحويل المسرحية كفيلم سينمائي بأبطال جدد، وحصل مدبولي من المسرحية على لقب ظل يلازمه طيلة حياته "ناظر مدرسة الكوميديا".

بعد اعتذار مدبولي؛ قام فريق العمل بالاستعانة بالفنان حسن مصطفى الذي كان يعمل في المسرحية نفسها في دور علام الملواني، قبل أن يتم إسناده للفنان عبدالله فرغلي.

مسرحية "المتزوجون"

مسرحية المتزوجون إحدى أهم مسرحيات الفنان "سمير غانم" التي قدمها مع صديق عمره الفنان "جورج سيدهم" والتي لعبت فيها الفنانة شيرين دور البطولة في واحد من أجمل أدوارها بطريقة نطقها الغريبة للألفاظ، لكن شيرين لم تكن بطلة المسرحية وإنما كانت الفنانة هويدا، بنت الفنانة صباح، والتي أدت المسرحية طوال فترة عرضها، وقبل التصوير سافرت لتقوم الفنانة شيرين بدور البطولة بدلاً منها.

شيرين ليست هى الوحيدة التي وفدت على المسرحية، الدور الذي كانت تلعبه الفنانة "رواية سعيد" زوجة حنفي، في الأساس كانت الفنانة "فريدة سيف النصر" وبعدها الفنانة سعاد نصر لفترة قصيرة.

ما لا قد تعرفه أن سوسن بدر كانت بطلة المسرحية لمدة 3 سنوات قبل أن تعتذر عن الدور لظروف خاصة بها، ويتم بعدها إسناد الدور لمشيرة إسماعيل ويتم تصوير المسرحية بها.

مسرحية الهمجي

في مسرحية الهمجي، دور الطفلة ابنة (آدم) في المسرحية التي لعبت دورها الفنانة هدى هاني والتي رافقت الفنان محمد صبحي بعد ذلك في أعمال مثل مسلسل ونيس بأجزائه، لكن في بداية عرض المسرحية كانت تقوم بدور ابنة آدم الطفلة (ليزا) التى نعرفها جميعا في مسلسل هند والدكتور نعمان، وتم استبدال ليزا لكبرسنها.

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