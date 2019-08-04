بالفيديو| سارة الشامي تتفاعل مع أغاني مطرب الراب "راس فيتال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سارة الشامي صورًا وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل مطرب الراب العالمي "russel vital".

وظهرت سارة في الصورة بإطلالة أنيقة، كما ظهرت وهى ترقص على إحدى أغنيات فيتال من حفله الأول الذي أقيم مساء أمس الأول الجمعة بمدينة العلمين الجديدة.

وفي سياق اَخر، تعاقدت سارة الشامي مؤخرًا على المشاركة في فيلم "ماكو"، من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، وناهد السباعي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

