تراند اليوم : فنانة شهيرة تستعرض وشمًا في منطقة حساسة على السرير...



في مشهدٍ مثير وجرئ، أقدمت فنانة شهيرة على استعراض وشمًا جريئًا بتعرية ظهرها تمامًا لإظهاره والذي شمل منطقة حساسة.

واستعرضت نجمة هوليوود الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، وشمها الجريء الجديد خلال تصوير إعلانها الترويجي لعطر "Mon Guerlain".

وظهرت أنجلينا، 44 عامًا، في الإعلان وهي ترتدي ثوبًا حريرًيا فضفاضًا، بلا أكمام ويكشف عن ظهرها الذي وشمته على طوله، وتنامُ على سريرٍ مفروشٍ بالساتان، بينما جمعت شعرها في كعكةٍ وانعكس عليها ضوء الشمس الطبيعي، لتُظهر بذلك استمتاعها بفخامة العطر الذي تُروّج له.

واتخذت أنجلينا من منزلها الخاص في كمبوديا، مكانًا لتصوير الإعلان وذلك لإظهار ضوء الشمس والغابات المطيرة، وجرى تصويره تحت إخراج المخرج الحائز على الأوسكار، إيمانويل لوبيزكي.

وليس غريبًا على جولي أن تظهر بوشمٍ جديد؛ إذ لطالما أعلنت عن حبها للوشوم، حيثُ لُقبت بـ"ملكة الوشوم"، لامتلاكها أكثر من 18 وشمًا، بلغاتٍ مختلفة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والكمبودية والصينية والهندية، كما أنها تحمل وشمًا على باطن ساعدها الأيمن يحمل كلمة "العزيمة" المكتوبة باللغة العربية.



