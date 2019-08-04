مطالبات بين الجمهور المصري لإلغاء حفل جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - طالب عددا كبيرا من الجمهور المصري من شركة ” أوراسكوم ” المملوكة لرجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” بإلغاء حفل النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” في الساحل الشمالي والمقرر إقامته بهذا الشهر الجاري .

وجاء ذلك على إثر زيارة جينيفر لوبيز إلى إسرائيل قبل مجيئها إلى مصر .

حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورا لها ومن خلفها الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكتبت لوبيز في تعليقها على الصورة : ” الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب ” .

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مما أثار غضب الجماهير العربية ومن يدافعون عن القضية الفلسطينية خصوصا وإنها لا تعترف بوجود فلسطين .

وجاءت التعليقات بعد هذه التصريحات تطالب بإلغاء الحفل .