شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني البريطاني جو لونثورن عن 64 عاما والان مع التفاصيل

توفي المغني والفنان البريطاني جو لونثورن، السبت، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن لونثورن توفي، صباح السبت، في منزله وسط أسرته.

وكان لونثورن صارع مرض السرطان عدة مرات خلال حياته، بما في ذلك إصابته بمرض سرطان الدم عام 1987.