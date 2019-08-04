شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنتهى من تصوير أسبوعين من مسلسلها "بلا دليل" فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة التونسية درة تصوير مسلسلها "بلا دليل" والذى يشارك فى بطولته الفنان خالد سليم، المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى" وانتهت درة وفريق العمل من تصوير أسبوعين من المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، حيث تكثف المخرج منال الصيفى التصوير خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من نصف المسلسل خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير .

وفى سياق آخر، تألقت درة خلال أحدث جلسات التصوير التى أفرجت عنها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتى نالت اشادات عديدة بسبب الفستان وقصة الشعر.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

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