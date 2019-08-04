كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - استعرضت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، وشمها الجريء الجديد خلال تصوير إعلانها الترويجي لعطر “Mon Guerlain”.
وظهرت أنجلينا، 44 عامًا، في الإعلان وهي تغطي نفسها بثوب حريري فضفاض كاشفة عن ظهرها الذي وشمته على طوله، وتنامُ على سريرٍ مفروشٍ بالساتان، بينما جمعت شعرها في كعكةٍ وانعكس عليها ضوء الشمس الطبيعي، لتُظهر بذلك استمتاعها بفخامة العطر الذي تُروّج له.
واتخذت أنجلينا من منزلها الخاص في كمبوديا، مكانًا لتصوير الإعلان وذلك لإظهار ضوء الشمس والغابات المطيرة، وجرى تصويره تحت إخراج المخرج الحائز على الأوسكار، إيمانويل لوبيزكي.
كانت هذه تفاصيل خبر انجلينا جولي عارية وتستعرض اوشمتها في اعلان مثير!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.