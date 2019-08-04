20 قتيل في إطلاق نار بمتجر بولاية تكساس الأميركية

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - قُتل 20 شخصاً، السبت، حينما فتح رجل النار عند متجر وول مارت بمدينة إل باسو في تكساس، بحسب ما أعلن حاكم الولاية الأميركية.

وقال الحاكم، غريغ آبوت، بمؤتمر صحافي: “عشرون شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم”.

من جهته أشار قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى وجود 26 جريحاً أيضا، لافتاً إلى أن المشتبه به الذي تم اعتقاله “رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين”.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة قالت إنها للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت.