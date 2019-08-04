شاهد.. رقص هيستيري لـ خالد الصاوي احتفالا بعيد ميلاد شقيقته!

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - أثار فيديو للفنان المصري خالد الصاوي، ظهر فيه و هو يحتفل بعيد ميلاد شقيقته، موجة كبيرة من التفاعل من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر خالد الصاوي في الفيديو وهو يغني ويرقص بطريقة هستيرية على نغمات أغنية وليد توفيق “هبي بيرث تو يو” بطريقة أثارت إعجاب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون خالد الصاوي في حياتهم.

فقد علق احدهم: “إحنا محتاجين حد زي خالد الصاوي في حياتنا يا جماعة”، فيما كتبت اخرى: “أنا مش عايزة خالد الصاوي في حياتي لا أنا عايزة ابقي خالد الصاوي نفسه”.