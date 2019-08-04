حظيت الفنانة منة عرفة بشهرة كبيرة من خلال مشاركتها كطفلة في الأفلام، وكان أبرز أدورها في فيلم "مطب صناعي" مع الفنان أحمد حلمي.
ومع مرور السنوات تغيرت ملامح منة عرفة لتصبح امرأة في سن الـ20، وفوجئ الجمهور بتصريحات منة عرفة عن زواجها وأن لديها طفل.
وإذا عدنا بالأذهان لدورها في فيلم "مطب صناعي"، نجد أنه تم إنتاجه منذ 13 عاما.
لذلك لم تعد منة عرفة الطفلة التي عرفها الجمهور في الماضي، كما دافعت منة عرفة عن ملابسها الجريئة بأنها تكون تابعة لجلسات تصوير المجلات.
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كانت هذه تفاصيل خبر مِنّة عرفة تدافع عن ملابسها الجريئة وتُفاجئ الجمهور بزواجها وإنجابها طفلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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