هبة مجدي تتألق بقميص "برشلونة" وتوجه رسالة شكر إلى زوجها

حرصت الفنانة هبة مجدي على ارتداء تيشيرت فريقها المفضل برشلونة الإسباني، موجهة الشكر إلى زوجها على إهدائها إياه، حيث نشرت صورة لها بالتيشيرت، عبر حسابها على"انستغرام"، وعلقت: "شكرًا حبيبي محمد محسن على التيشيرت الجميل".

يذكر أن الفنانة هبة مجدي تشارك في رائعة شكسبير مسرحية "الملك لير" للمخرج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى، وبطولة النجم يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وحمادة شوشة.

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