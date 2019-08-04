أصالة تثير الجدل بين متابعيها وتتحدث عن الصديقة الخائنة عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع "إنستغرام"، مصحوبة بتعليق مثير، قالت فيه: "إنّ حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف".

وأضافت أصالة: "نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر، إلّا أنّ الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أنّ يزول سريعًا، فإنّ من طعنني بالظهر لا يستحقّ أنّ يوجع قلبي، وقد تعهّدت لروحي أنّ لا أسمح لأحد أنّ يمسّها، فالخيّرون كثر، وقدّ منّ الله عليَّ بنعمة الاختيار".

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وتابعت: "لنّ أحاول أنّ أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به عليَّ، لنّ أفسد علاقتي الطيّبة، ولنّ أُسامح منّ لا يستحقّ".

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وتساءل كثير من التعليقات عبر صفحة أصالة عن الشخصية التي تقصدها بهذه الكلمات، وألمح البعض إلى أنها تخص الفنانة أحلام، بينما ردد البعض الآخر أنها تتكلم عن أنغام بعد زواجها من زوج قريبتها أحمد إبراهيم، لكن أصالة لم ترد.

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