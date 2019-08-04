شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يشارك فى مهرجان محكى القلعة للموسيقى ويختتم الليلة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت الليلة الأخيرة من مهرجان "محكى القلعة" للموسيقى ولاغناء، يوم الأحد 1 سبتمبر المقبل، المقرر اقامته فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، تحت عاية تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان محكى القلعة.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة كبيرة من موسيقاه ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من الاغانى التى بتفاعل معها الجمهور ومحبيه .

كما يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بمكتبة الإسكندرية يومى الاثنين 5 و الثلاثاء 6 أغسطس على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء.