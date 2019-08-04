شكرا لقرائتكم خبر عن "لوكى" مسلسل جديد من مارفل يسرد أساطير "أزجارد".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل، عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسل جديد لشخصية "لوكى – loki"، والتى ينطلق تصويرها بداية من العام المقبل.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير المقبل، على ان يطرح الموسم الاول من المسلسل فى عام 2021.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".