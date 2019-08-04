شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يسجل أغنية جديد "سينجل".. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى لأول مرة فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، ومن المقرر أن يتم طرحها فى موسم الصيف الحالى.

وقال الموزع الموسيقى للأغنية شريف مكاوى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى الأغنية "سينجل"، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال عبد الفتاح الجرينى كليب جديد بعنوان "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والأغنية طرحها من أجل الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر.