المركز القومي للسينما يكشف عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
كشف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب، والمقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلى ٨ سبتمبر المقبل.
من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلى الافتتاح والختام سينطلقان من المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، كما أن الملتقى سيشهد لأول مرة مشاركة دول عربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة.
ويقوم المركز القومي للسينما حاليًا باستقبال الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة حتى 15 أغسطس القادم.
وتقام على هامش فعاليات الملتقى عدد من المحاضرات المتخصصة في التصوير، والتمويل من الخارج، والإخراج، وتسويق المهرجانات.
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