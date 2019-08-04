أصالة تغني في السعودية 28 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

كشفت المطربة أصالة نصرى، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" عن حفلها الغنائي المقبل بالسعودية.

ونشرت أصالة، بوستر الحفل، وعلقت قائلة : "لم أحصى ولم أعد لأنني لا أحسب احتفالاتي مع أهلي، وقدّ كنتُ منّهم ولمّ أنقطع عنّهم، سواء عائلة جميلة صغيرة، أو أفراح أهلنا هناك، أو حفلات مسارح بدأتها وأرجو أنّ لايقطع لنا لقاء..أنا معكم في الطّائف، كما كنتُ معكم، وكما سأبقى يوم الأربعاء 28 أغسطس".

و تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.