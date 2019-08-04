دنيا بطمة تكشف عن موعد طرح أغنية " زمن بلقيس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت المطربة المغربية دنيا بطمة عن موعد طرح أحدث أغانيها " زمن بلقيس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ونشرت "بطمة" بوستر الأغنية الذي أوضح عن طرح الأغنية اليوم الأحد، وعلقت دنيا على البوستر قائلة: "اليوم موعدكم مع جديدي زمن بلقيس، أغنية راقية بكل المقاييس، طربية بكل المقاييس لكل محبين صوت دنيا بطمة في اللون الطربي".
الأغنية من كلمات يوسف ناصر، وألحان حمد الخضر، وتوزيع وليد سلطان.
يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الداخلة"، والتي أهدتها للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش.
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