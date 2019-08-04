أرجون رامبال يعلن عن مولوده الثالث

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 07:34 صباحاً - كشف النجم الهندي ارجون رامبال عن اسم طفله الأول من زوجته الثانية على حسابه موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهو أريك رامبال وذلك عبر نشره صورة ليد الطفل.
وكتب أرجون: “هذا الشيء اللطيف المصنوع من الدموع والسعادة والامتنان والضوء، ظهر قوس قزح في حياتنا، نشعر بالامتنان ووفرة من الفرح، شكرا لكم جميعا على كرمكم وحبكم ورغباتكم الجميلة، قل مرحباً للطفل أريك رامبال. #ArikRampal “.
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الطفل وهو الأول لأرجون من صديقته الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب أفريقية غابرييلا ديميترياديس، وكانت علاقة الثنائي بدأت منذ أكثر من عام.
وهذا الزواج ليس الأول لرامبال إذ كان سبق وأعلن عن طلاقه رسميًّا من زوجته العارضة وملكة الجمال السابقة مهر جيسيا Mehr Jesia، بعد 20 عامًا من الزواج نتج عنه ابنتان.
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وكانت شائعات التقارب بين أرجون البالغ من العمر 45 عامًا و سوزان خان Suzan Khan الزوجة السابقة للممثل هيرتيك روشان Hrithik Roshan ، قد تسببت في التعجيل بنهاية حياته الزوجية مع جيسيا البالغة من العمر 47 عامًا.
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