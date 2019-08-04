شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلا غنائيا فى المهرجان الصيفى الدولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفى الدولي بمكتبة الإسكندرية المطرب خالد سليم ،حيث يقدم حفلا ضمن حفلات صيف 2019 يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يقدم خالد سليم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التى يتفاعل معها جمهوره من بينها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدرى وقابلت عينيك" وغيرها.

من ناحية أخرى يواصل خالد حالياً تصوير مسلسله جديد والتى يحمل اسم "بلا دليل " مع درة، وحازم سمير وجمال عبد الناصر،إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

يذكرأن آخر أعمال خالد سليم أغنية "عصر جديد" مع الفنانتين أنوشكا ونهال نبيل لتقديمها بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، ومن إخراج بتول عرفة.