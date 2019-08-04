قطة اليسا تخطف الانظار!

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - نشرت الفنّانة اللبنانية إليسا، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من داخل الاستوديو خلال تسجليها لأغانيها الجديدة.
لكن أكثر ما لفت أنظار الجميع هو وجود قِطّة بجانبها في أثناء التسجيل.
وعلّقت إليسا على الصورة قائلة: “ستار تعطي الموافقة على الأغاني الجديدة في الاستوديو”.
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