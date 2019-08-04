شاهد.. محمد رمضان بين معجباته في امريكا!

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد على هامش حضوره الاحتفال السنوي لمجلة “إنجما”، والذي أقيم في ولاية كاليفورنيا.
فقد نشر محمد رمضان عدد من الفيديوهات يظهر بها حفاوة الاستقبال التي لقيها في امريكا.
كما ظهر وهو يرقص بين الحضور على أغنيته الشهيرة “زلزال”، وسط تفاعل كبير من الحضور.
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