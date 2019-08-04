مفيد فوزي ينتقد فيلم «الفيل الأزرق2».. ماذا قال؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الإعلامي المصري مفيد فوزي الجزء الثاني من فيلم “الفي الأزرق”، الذي طرح في دور العرض قبل موسم عيد الأضحى بأسابيع قليلة.

الإعلامي المصري كتب: “العزيزان أحمد مراد ومروان حامد: آسف لم أفهم الفيل الأزرق، فأنا عاشق للوضوح ومتيم بالرمز الذكي وأنفر من الألغاز”.

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وأضاف، في مقاله “خواطر فنية” بمجلة “روزاليوسف”: “لقد تعبت من تتبع الأحداث وتشابكها والمصائب التي تقع كل لحظة وعالم الجن الذي دخلته مرغما”.

فيما عبر عن إعجابة بموهبة المخرج والمؤلف والممثلين، قائلا: “وهذا لا ينفي جنون مروان جامد ولا عبقرية أداء هند صبري، ولا أداء كريم عبد العزيز المتفوق، لكن لأن “فهمي على قدي” لم أستسغ عالم الجن فانا لدي إيمان لا يقتحم غيبيات هذا الكون”.

وفيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎، والفيلم تقوم فكرته على التشويق والإثارة والغموض في الأحداث.