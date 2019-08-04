نجوم بوليوود يحتفلون بعيد ميلاد كيارا أدفاني.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأت الممثلة الهندية كيارا أدفاني عامها الـ 27 عامًا الخميس 31 يوليو، حيث شارك عدد من المشاهير بوليوود بهذه المناسبة، إلى جانب احتفال الممثلة بنجاح فيلمها الجديد “كبير سينج”.

استضافت ادفاني حفلة عيد ميلاد فاخرة في باحد فنادق مومباي، تضمنت قائمة الضيوف كل من كاران جوهر شاهيد كابور ، المصمم مانيش مالهوترا ، المخرج بونيت مالهوترا ، الممثل الشاب سيدهارث مالهوترا ، توشار كابور.

ظهرت الممثلة بإطلالة ملفتة أثناء استقلالها سيارة مع صديقها سيدهارث مالهوترا، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض مكون من قطعتين بدا عليها جذاباً.

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كان سيدهارث مالهوترا ، الذي كان مرتبطًا بـ كيارا في الماضي، قد أشاع بعض التساؤلات خلال ظهوره مرة أخرى بوجوده الى جانبها، عندما تركا الحفلة معًا وفي نفس السيارة.

في حدث في وقت سابق من هذا العام، نفت كيارا تقارير عن مواعدتها سيدهارث، وقالت تعليقاً على الأمر:”لا ، أنا لا أزال عازبة، وأن الأمر كله عبارة عن شائعات فقط. هذه هي الحقيقة”.

وفي سياق مختلف، يلعب كل من سيدهارث و كيارا دور عاشقان في فيلم سيرة ذاتية بعنوان Shershaah من إخراج فيشنو فارادان ، الذي يروي قصة بطل كارجيل الكابتن فيكرام باترا الذي استشهد في سن ال 24، كما تنشغل كيارا أدفاني حاليا بالعديد من الأفلام مثل Indoo Ki Jawani ، Good News.