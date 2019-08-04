ديا ميرزا ​​تنفصل عن زوجها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت النجمة الهندية ديا ميرزا ​​انفصالها عن زوجها ساهيل سانجا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت ميرزا أنها وزوجها اتخذا قرار الانفصال وإنهاء علاقتهما التي استمرت 11 عامًا.

وكتبت ممثلة “سانجو” في بوست شاركته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام “نبقى اصدقاء وسنظل هناك لبعضنا البعض مع الحب والاحترام، بينما قد تقودنا رحلاتنا إلى مسارات مختلفة ، فإننا ممتنون إلى الأبد للرابطة التي نشاركها مع بعضنا البعض” .

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وأضافت: “نشكر عائلتنا وأصدقائنا على كل حبهم وتفهمهم ومتابعي وسائل الإعلام لدعمهم المستمر ونطلب من الجميع احترام حاجتنا إلى الخصوصية في هذا الوقت”. كما أكدت ديا أنها لن تعلق هي ولا ساهيل على الموضوع. وخلصت إلى القول: “لن نعلق أكثر على هذا الأمر”.

ساهيل سانغا كاتب ومنتج، ويشارك في شركة إنتاج الأفلام Born Free Entertainment، كان الزوجان قد كشفا عن علاقتهما أمام الجمهور عام 2011 خلال إطلاق فيلم Love Breakups Zindagi ، وهو أول فيلم ينتج تحت راية الشركة.

بالاضافة الى ذلك، حضر حفل الزفاف الذي أقيم في عام 2014 في دلهي عدد من المشاهير مثل سوشميتا سين ، لارا دوتا ، ماهيش بوباتي ، راجكومار هيراني وصوفي تشودري.