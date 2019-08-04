شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يدعو جمهوره لحضور حفله القادم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب محمد محسن عن استعداده لإحياء حفلا غنائيا فى تونس غداً الأحد ضمن مهرجان الحمامات الدولى الذى تم استكمال عروضه وحفلاته بعد انتهاء فترة الحداد على الرئيس التونسى محمد السبسى، ومن المقرر أن يغنى محسن عدداً من الأغانى لعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها "فى قلبى مكان، تلغراف".
ونشر محسن عبر حسابه الرسمى على انستجرام صورة له علق عليها: "فى انتظاركم يوم الأحد القادم يا أصدقائى وجمهورى الحبيب فى تونس الخضراء".
يذكر أن محمد محسن يستعد لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد، وهى من ألحان محمد عبية، وتوزيع إلهامى دهيمة.
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