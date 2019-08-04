شكرا لقرائتكم خبر عن "اقلبها هزار".. أغنية جديدة لـ مصطفى رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى رزق لبدء انطلاقة فنية جديدة بالتزامن مع موسم الصيف، عبر إطلاقه أجدد أغنياته المنفردة "اقلبها هزار"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام، ويتغنى خلالها بألحانه، وبكلمات مصطفى الجارحي، وتوزيع كرم حسام. مصطفى رزق، يعد أحد أبرز مطربى الجاز فى ساحة الموسيقى البديلة فى مصر، بجانب كونه مهندسًا معماريًّا حقق نجاحًا جماهيريًا بألبومه الأول "باب اللوق"، وتتسم معظم أعماله بطابع البهجة فى الكلمات المعتمدة على موسيقى الجاز، ومن أشهر تراكاته "شفطة بن"، و"يا للى ماشية ع الطريق" و"مبسوط كتير".

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