أحمد صلاح حسني يعزي كابتن الإسماعيلي السابق في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ينعى بها والد الكابتن حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق. وكتب صلاح حسني: "البقاء لله في والد لاعب منتخب مصر وقائد نادي الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه ... إنا لله وإنا إليه راجعون". وتوفي والد الكابتن حسني عبد ربه مساء أمس السبت، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم الأحد بمسقط رأسه بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، على أن يقام العزاء مساء الإثنين .

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