محمد عز يكشف عن أول صورة من بروفات مسرحيته الجديد "حمام ست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عز أول صورة من كواليس مسرحيته الجديدة "حمام ست"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق عز على الصورة قائلًا: " من بروفات مسرحية حمام ست، قريبا إن شاء الله على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، كرمك يارب وتوفيقك".

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المسرحية كوميدية استعراضية بطولة الفنان محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، ندى بسيوني، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.

ومن ناحية أخري يستعد الفنان محمد عز، لطرح أولى أغانيه "شبعان دلع"، في عيد الأضحى المقبل.