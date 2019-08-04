صور أفلامًا إيطالية وزوجته توفيت بأحد المهرجانات.. معلومات عن رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرقد مدير التصوير السينمائي الدكتور رمسيس مرزوق حاليا في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في مصر الجديدة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، مما استدعى إجرائه عملية قسطرة بالقلب.

ونقدم لكم أبرز المعلومات عن مدير التصوير رمسيس مرزوق:

ولد رمسيس مرزوق في 1 يونيو 1940، واحتفل مؤخرا بعيد ميلاده التاسع والسبعين.

- حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983.

- حصل مرزوق على العديد من الجوائز وكذلك اشترك في تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به في مصر و روما و باريس حصل على ما يقرب من عشرين جائزة تقديرية.

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- اقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970.

- اختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة فى تاريخ السينما العالمية وأقامت بانوراما لأعماله فى متحف السينما بباريس.

- أسس جمعية شباب السينما وكان رئيسها.

- رغم حصوله على دكتوراة في الإخراج السينمائي إلا أنه لم يخرج أي فيلم.

- شارك بالتمثيل في 11 عمل سينمائي، منها فيلم "المش مهندس حسن" وكان آخرها في دور "المقدس" بفيلم "أسد سيناء".

- في عام 2017، توفيت ززوجته الناقدة السينمائية والكاتبة بالأهرام "عواطف صادق"، أثناء وجودها في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية بصُحبة زوجها.