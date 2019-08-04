انفصال الروائية الهندية كانيكا ديلون عن زوجها المخرج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكدت الكاتبة والروائية الهندية كانيكا ديلون، مؤلفة فيلم Judgementall Hai Kya للنجمة كانجانا رانوت وراجكومار راو، نبأ انفصالها عن زوجها المخرج براكاش كوفيلامودي، الذي أخرج نفس الفيلم بطولة كانجانا رانوت .

إذا كان من المتوقع أن نقوم بتصديق تقرير نشرته بوابة ترفيهية ، فإن زواج كانيكا وبراكاش قد انتهى منذ أكثر من عامين، حتى قبل أن يبدأ الزوجان المنفصلان في الاشتراك بمشروع إنتاج إيكتا كابور Judgementall Hai Kya.

وقال الزوجان السابقان في بيان مشترك “نعم ، انفصلنا لكن ليس خلال تصوير Judgementall Hai Kya، حدث ذلك قبل عامين، قبل أن تدور الكاميرات في الفيلم”.

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بينما حاولت براكاش الانفتاح على ما حدث من خطأ خلال سنوات زواجهما الثلاث ، ظلت كانيكا بعيدة عن الأضواء وامتنعت عن الكشف عن السبب وراء انفصالهما”.

وقال براكاش الذي عقد قرانه على ديلون في عام 2014 ، “لقد قمنا بالاستقرار في حيدر أباد ، حيث أن دائرتي الاجتماعية موجودة هناك، لكن كانيكا انتقلت إلى مومباي، منذ حوالي عامين، هذا ليس بالأهمية حقًا، ما يهم هو أننا ما زلنا أصدقاء وأن القرار ودي.”

عندما سئل عما إذا كان الزوجان السابقان سيعملان معًا في المستقبل، قال مخرج Judgementall Hai Kya ، “بالطبع ، لم لا! لقد قدمنا (Judgementall Hai Kya) معًا بنجاح وكان لدينا وقت كبير في العمل معًا. نحن بالتأكيد مستعدون للتعاون في المزيد من المشاريع. “