ساني ليون تعتذر لمواطن هندي بسبب رقم هاتف

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ما هو رقم هاتف ساني ليون؟ كتب الكثير من الناس هذه الكلمات على جوجل مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

رقم هاتف نجمة الإباحية السابقة وممثلة بوليوود الهندو كندية، اضطر أحد سكان دلهي إلى تقديم بلاغ الى الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن استمر في تلقي مكالمات بذيئة ورسائل من أشخاص عشوائيين يسألون عن ليون.

كانت ليون قد ظهرت على ما يبدو، في مشهد قصير في الفيلم الذي صدر مؤخرا Arjun Patiala، وهي تعطي رقم هاتفها للممثل ديلجايت دوسانيه في واحد من المشاهد، وتبين أن الرقم نشط، في الخدمة، ومقيد باسم بونيت أغاروال- وهو من سكان بيمابورا في دلهي.

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في مقابلة مع تلفزيون زووم، اعتذرت ليون إلى بونيت لسوء استخدام رقمه في المشهد، قالت لـ(بونيت) ” آسف لأنني لم أقصد أن يحدث هذا لك يجب الحظر فيما بعض من خلال فريق العمل”.

وكان الرجل البالغ من العمر 27 عاما والذى قدم بلاغ الى الشرطة فى 30 يوليو قال فى وقت سابق انه تعرض لمضايقات من العديد من المتصلين عبر الهاتف بعد عرض “ارجون باتيالا” بدور السينما. حسبما قال لوكالة الأنباء ANI.

كما ذكر بونيت ، الذي تلقى ما بين 100 الى 150 مكالمة من أشخاص عشوائيين كل يوم منذ إطلاق ارجون باتيالا ، انه سوف يذهب الى المحكمة اذا لم تفعل الشرطة اى شىء فى القضية .

صدر أرجون باتيالا على الشاشات في 26 يوليو، من إخراج روهيت جوجراج، وبطولة كريتي سانون، وقد فشل الفيلم في إقناع الجمهور بقيمته، بالاضافة لفله في تحقيق نتائج في إيرادات شباك التذاكر.