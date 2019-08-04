رغم التحديات.. هريثيك روشان يستعيد أمجاده بفضل «سوبر 30»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حقق أحدث أفلام النجم الهندي الكبير هريثيك روشان، “سوبر 30”، نجاحًا كبيرًا، بعد أن استطاع حصد أكثر من 100 مليون روبية في الهند وخارجها تدريجياً، حيث يدور حول السيرة الذاتية أناند كومار، عالم الرياضيات الهندي المعروف.

الفيلم يدور حول معلم صف تدريب يكرس حياته لتدريب من ينتمون إلى أكثر القطاعات تهميشًا اقتصاديًا في المجتمع لكسر امتحان القبول المشترك المرموق، بدلاً من ذلك ، إنها قصة إنسانية متجذرة في الواقع الهندي.

واجه “سوبر 30” تحدياته الخاصة، حيث واجه مخرج العمل فيكاس باهل مزاعم التحرش الجنسي ، وقد اضطر روشان لأن ينأى بنفسه عن المخرج تحت الحركة النسائية العالمية #MeToo.

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تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن أنوراج كاشياب تدخل لاستكمال مرحلة ما بعد الإنتاج، وغالبًا ما تميل الأفلام التي تتبدل الأيدي أثناء صنعها الى التأثير على جودتها، كما أن روشان تعرض لضغط كبير نتيجة هجوم النجمة كانجانا رانوت عليه.

مر روشان بمشاكل غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ، مع عدد كبير من اتهامات الخيانة الزوجية والتحرش العقلي من كانجانا، لقد أجرى عدة مقابلات لتوضيح موقفه من هذه المسألة ، حتى مع استمرار رانوت وشقيقتها في هطول الغضب على والده وإياه.

روشان كان لا يزال موضع تكهنات (هل كان أو لم يكن لديه علاقة غرامية مع كانجانا ثم تخلص منها؟)، وبرغم كل ذلك، لكن الفيلم نجح ، واتخذ كل من النجم والمخرج خطوة إلى الأمام في إعادة تأهيل صورتهما العامة.