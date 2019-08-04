ماليكا أرورا تتحدث عن زواج وشيك من أرجون كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحدثت الممثلة ماليكا أرورا مرة أخرى عن علاقتها مع أرجون كابور خلافا لجميع التوقعات، وعن زواجها في وقت قريب، بعدما قالت في آخر مقابلة لها إنها تعيش حاليًا مساحة سعيدة ولا تريد أي سلبيات تعكر صفو حياتها.

وأكدت ارورا أيضًا إنها تتعرض للكثير من التصيد بسبب علاقتها مع رجل أصغر سنا وخياراتها الأخرى في الحياة لكنها لا تهتم بأي منها.

قالت ممثلة Zoom في مقابلة: “أعتقد أن السعادة هي حالة ذهنية، أنا سعيدة ، لماذا احتاج إلى تفسير الأمر، لكن الجميع في الطرف المتلقي لكل هذا (تكهنات حول الزواج)، لا يدخر جهدا في التصيد، وكما قلنا ، لا يوجد زواج في الوقت الحالي”.

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وأضافت أنها لا تخلط بين المتصيدين على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام ، مؤكدة أنها تحترم الأخيرة لأنها أظهرت الكثير من الدعم والحساسية في فهم علاقتها، حتى أرجون قال نفس الشيء في الماضي بينما كان يشكر وسائل الإعلام على تفهمهم علاقته بماليكا.

كانت ماليكا قد اعترفت بعلاقتها مع أرجون كابور في أثناء الاحتفال بعيد ميلاده في الولايات المتحدة، من خلال مشاركتها ببعض الصور وهي في صحبته بشكل علني، وتهنئته الحارة على الاحتفال بعيد ميلاده.

على الجبهة المهنية، يعمل ارجون على تصوير فيلم جديد بعنوان “بانيبات”، وهي دراما تاريخية من إخراج أشوتوش جواريكر Ashutosh Gowariker، ويضم الفيلم كريتي سانون وسانجاي دوت.