هايدى كلوم تحتفل بزواجها للمرة الثانية على توم كوليتز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايدى كلوم، البالغة من العمر 46 عاما بزواجها من توم كوليتز البالغ من العمر 29 عاما للمرة الثانية فى كابرى، وكان الثنائى قد تزوجا سراً فى محكمة بيفرلى هيلز فى فبراير الماضى.

وحضر مع الزوجين في الاحتفال أطفال هايدي كلوم الأربعة وهم ليني 14 عاماً ، هنري 12 عاماً ، يوهان 11 عاماً ، ولو البالغة من العمر 8 سنوات.

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النجمة العالمية الشهيرة هيدي كلوم، ظهرت بإطلالة براقة ومذهلة حيث اختارت أن ترتدى فستان من الدانتيل باللون الأبيض خطف أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة.

وكانت النجمة والسوبر موديل الألمانية الشهيرة هايدي كلوم، قد قضت أجمل أيام حياتها بقصة حبها مع توم كوليتزو والتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تركز عليها وسائل الاعلام، في كابري بإيطاليا، وكان بصحبة كلوم اطفالها لكن لم يظهروا بالصورالتي التقطتها مصوري ” البابارتزي ” لهيدي وصديقها ونشرها عدد من المواقع الفنية وأبرزها موقع جاست جيرد.

وكانت النجمة العالمية قد تألقت، مؤخرا، خلال عرض ازياء دار فالينتينو ضمن اسبوع الموضة في باريس.