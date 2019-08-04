معجبة تضع كاظم الساهر في موقف محرج على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف محرج خلال إحيائه حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجانات إهدن الدولية، بسبب معجبة.

المعجبة صعدت على المسرح أثناء تقديم كاظم الساهر أغنيته “قولي أحبك”، وبدأت ترقص امامه، فتركها ترقص على المسرح وأكمل غنائه، وبعد انتهائه من الغناء أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد رد على سؤال حول موعد زفافه، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش إحدى الحفلات التي أحياها مؤخراً، قائلا إن هذا الأمر مسألة خاصة ولا يحب التحدث عنه.

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الفنان العراقي أكد أنه يشعر بسعادة كبرى عندما يقف أمام جمهوره على المسرح ويقدم له فنه، أما الامور الخاصة فيفضلأن تظل خاصة.

يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة في شهر مارس قبل الماضي بعد فترة عزوبية طويلة، ورد على أخبار زفافه منها مؤكدًا أنه ألبسها خاتم الخطبة فقط وأنه وقت زفافه سيعلن لجمهوره.

وكان كاظم الساهر قد عاش فترة عزوبية طويلة منذ طلاقه لزوجته الأولى والدة ابنيه «وسام، وعمر»، وقد قال في تصريحات سابقة إنه لم يتزوج مرة ثانية لإنه كان يخشى على مشاعر ولديه، مضيفاً: «لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج».