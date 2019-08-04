طليقة مايكل جاكسون تبيع أسرار الزوجية بمبلغ كبير.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن ليزا ماري بريسلي، ابنة النجم الراحل إلفيس بريسلي الوحيدة، قد عقد ت صفقة كبيرة مع دار نشر «جاليري بوكس»، بموجبها تبيع أسرار زواجها السابق من النجم والمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون لوضعها في كتاب، مقابل 4 ملايين دولار.
ووفقا لجريدة ذا صن البريطانية، فإنه من المقرر أن يحمل الكتاب الكثير من المفاجآت عن مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي، حيث ستتحدث ليزا، التي ورثت عن مايكل 100 مليون دولار في عام 1993، عن والدها وعلاقتها به، قبل أن يموت في عام 1977، وهي في سن الـ9 سنوات، فضلًا عن خبايا زواجها من مايكل.
ومن المعروف أن ليزا قد ارتبطت بمايكل جاكسون في عام 1993، ولكنها رفعت ضده دعوى قضائية في نفس العام، قبل أنْ يتمكن من إقناعها بسحبها بمنحها 25 مليون دولار، ثم استمرت المفاجآت عندما تزوجت منه في العام التالي.
وجاء زواج ليزا غير المتوقع من مايكل، بينما كان الفنان الراحل يواجه هجومًا غير مسبوق على حياته الخاصة، وعلاقته المشبوهة بالأولاد الصغار.
واستمر زواجهما عامين حتى عام 1996، واجتذب شائعات كثيرة تشير إلى أن علاقتهما كانت مجرد حيلة دعائية، وأشارت التقارير إلى أنهما انفصلا في عام 1995 عندما بدأت صحة النجم تتدهور.
وربما يكون هذا الكتاب الجديد بمثابة رد فعل ليزا على عرض الفيلم الوثائقي “Leaving Neverland”، أشعل الاتهامات والشائعات التي تشير إلى استغلال ملك البوب للأطفال جنسيًا.
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